Более 60 уголовных дел возбудили на выборах президента РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанными с выборами президента РФ, составлено 155 административных протоколов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МВД РФ Александра Горового.

По его данным, всего поступило 1,4 тысячи заявлений и сообщений о правонарушениях, преступлениях с точки зрения граждан. Они зарегистрированы в уставленном законом порядке, по ним в установленный срок будет принято решение.

Горовой добавил, что среди уголовных дел превалируют заведомо ложные сообщения об актах терроризма – 23 и воспрепятствование осуществлению прав избирателей – 21.

Кроме того, сотрудники МВД РФ возбудили 33 уголовных дела по факту проноса на участки красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, зафиксировано 52 подобных факта.

Замглавы уточнил, что с 15 марта правоохранители стали пристальнее досматривать граждан, отсматривать и отслеживать передвижения от кабинок голосования до урн. Это позволило за последние двое суток предотвратить с задержанием и изъятием подобного рода вещей в 31 случае.

Между тем более 650 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечивали общественный порядок в ходе президентских выборов в России. Также было привлечено около 170 тысяч работников частных охранных организаций.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Голосование на выборах президента завершилось в РФ