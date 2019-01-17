Британия арестовала российский сухогруз "Кузьма Минин"

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Российский сухогруз "Кузьма Минин", ранее севший на мель рядом с британским портом Фалмут, арестован за долги судовладельца, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова.

Судно принадлежит Мурманскому морскому пароходству. В декабре по пути из Нидерландов оно село на мель и получило повреждение топливного бака. После снятия с мели судно оставили на рейде порта.

Затем, на время расследования инцидента и устранения повреждений, судно арестовали британские портовые власти.

Судно направлялось из порта Тернезен в Нидерландах, где оно также было арестовано из-за долгов судовладельца.