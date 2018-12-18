Фото: ТАСС

Российский теплоход "Кузьма Минин" сел на мель у берегов Великобритании, сообщает ТАСС. На борту находятся 18 моряков. Все они граждане России.

ЧП произошло в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. В 06:00 по местному времени судну начали оказывать помощь. Команда береговой охраны оцепила теплоход.

Отмечается, что судно вышло из порта Тернезен в Нидерландах, где его ранее арестовали из-за долгов судовладельца.