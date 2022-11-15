США вместе с Польшей и партнерами по НАТО собирают данные по инциденту в Польше – Госдеп

Фото: depositphotos/teamtime

США работают с Польшей и партнерами по НАТО для сбора информации по инциденту в Польше. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он добавил, что США пока берут время, чтобы выяснить, что действительно произошло в Польше, передает ТАСС.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Позже в СМИ распространилась информация, что ракеты якобы могут принадлежать российской стороне. В Пентагоне данные сообщения не подтвердили. Американское ведомство заверило, что поделится всеми сведениями, когда они появятся.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители страны попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!