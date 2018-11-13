Политолог объяснил увеличение военных расходов в 11 странах НАТО

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Увеличение военных расходов в 11 из 29 государств НАТО связано с угрозой американских санкций. Если страны не будут платить в альянс соответствующую квоту, они рискуют поругаться с США, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин, передает RT.

Свое мнение эксперт выразил после заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что 11 стран увеличили оборонные расходы до 2 процентов ВВП. По мнению Кошкина, такое увеличение стоило больших усилий президенту США Дональду Трампу.

"Это был ожидаемый момент. На этой почве возникли конфликты у Трампа с Меркель, он также довольно жестко говорил по этому поводу со всеми руководителями Старого Света и, конечно же, требовал платить за услуги защиты европейских государств от некой угрозы", – сказал политолог.

Он добавил, что существует тенденция к увеличению количества государств, выплачивающих квоту, однако стоит учитывать и недавние слова французского лидера Эмманюэля Макрона, призвавшего создать евроармию. Впрочем, по мнению Кошкина, кардинальных шагов по созданию такой армии не произойдет.

"Есть угроза санкций, некий шанс поругаться с американцами, если ты не будешь платить и выполнять свои обязательства, – это, скорее всего, подстегивает государства", – заключил эксперт.

В конце октября Столтенберг заявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и холодной войны. По его убеждению, диалог между Россией и альянсом особенно важен, когда отношения между сторонами сложные.