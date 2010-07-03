На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Фото: "Комсомольская правда"/Дина Карпицкая

В столице Грузии на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии повесили позорную табличку. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что на табличке была сделана надпись: "В этом доме гнездится злой петух Георгий". Послание провисело на здании в течение нескольких дней.

По словам жильцов близлежащих квартир, выходки телеведущего начались недавно. Раньше журналист был совсем другим. Сейчас возле его дома регулярно проходят митинги.

Ранее стало известно о реакции матери Георгия Габунии на выходку сына. По словам члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, женщина была шокирована мнением общества о ситуации.