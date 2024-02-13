Минобороны Армении приказало ВС не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном

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Минобороны Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

По его словам, вечером 12 февраля азербайджанская пресса опубликовала информацию, согласно которой армянский военный открыл огонь в направлении позиций Азербайджана. После этого армянская военная полиция заявила, что начато расследование, поскольку от Минобороны Армении есть приказ не провоцировать эскалации, добавил он.

Премьер-министр отметил, что это был четкий сигнал со стороны Армении, и в пресс-релизе военной полиции уточнялось, что если факт обстрела будет доказан, то это будет означать нарушение приказа с юридическими последствиями. Однако, продолжил он, несмотря на это, утром 13 февраля Азербайджан провел масштабный обстрел с применением БПЛА, в результате чего погибли четыре армянских военнослужащих.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что конфликт между странами еще не закончился. По его мнению, там всегда напряженная обстановка и иногда достаточно просто ошибочных восприятий, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Он указал, что вопрос о мирном договоре окончательно не решен, поскольку Азербайджан требует обеспечить ему наземный коридор в Нахичевань.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что утром 13 февраля двое военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана в районе села Ханд Сюникской области.

В Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана заявили, что военные уничтожили армянский боевой пост на границе двух стран, назвав это "операцией возмездия". Там уточнили, что накануне произошла провокация со стороны военнослужащих Армении, которые снайперским огнем ранили азербайджанского военнослужащего.

Кроме того, МИД Азербайджана призвал Ереван воздержаться от военной эскалации.

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