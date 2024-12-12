Трамп отказался отвечать, говорил ли он с Путиным после выборов

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Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп сообщил в интервью журналу Time, что не может сказать, беседовал ли он с Владимиром Путиным после президентских выборов.

Трамп объяснил, что для него неприемлемо обсуждать данную тему.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Его инаугурация состоится 20 января.

После этого американские СМИ писали, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало, и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

