Мурата Кумпилова избрали главой Адыгеи на второй срок

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Депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали на второй срок главой региона Мурата Кумпилова, сообщает ТАСС.

"В результате тайного голосования главой Республики Адыгея единогласно избран Кумпилов Мурат Каральбиевич", – отметил председатель парламента Владимир Нарожный.

Уточняется, что Кумпилов официально вступил в должность, церемония инаугурации, которую провел Владимир Нарожный, прошла в Государственной филармонии Адыгеи.

11 сентября проходят выборы глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

