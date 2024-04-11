Рябков: РФ может пересмотреть мораторий на размещение РСМД из-за планов США

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Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что Россия решает вопрос о реакции по мере того, как американские планы приобретают все более конкретный характер. На вопрос об ответных мерах он ответил утвердительно.

"Безусловно, конечно. Вопрос ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе приведет к соответствующим ответным шагам с нашей стороны и по мере того, как соответствующие американские планы обретают все более конкретное очертание, мы тоже переходим постепенно, я так понимаю, в фазу практического определения того, каким образом мы на это будем реагировать", – цитирует дипломата ТАСС.

Однако, по словам Рябкова, настрой США носит необратимый характер. Россия на двойное сдерживание должна ответить двойным противодействием. Однако ей все же хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, заключил дипломат.

Ранее ответными мерами США пригрозил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат предупредил, что Россия будет действовать с учетом потенциальной угрозы размещения американских наземных РСМД, поскольку от этого зависит нацбезопасность РФ.