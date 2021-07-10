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Политика

19:54

В ЦИК опровергли слух о возможном переносе сентябрьских выборов

политика

Фото: kremlin.ru

Вопрос о возможном переносе сентябрьских выборов в Госдуму на более поздний срок не обсуждается, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя соответствующий слух.

"Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. <...> Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок, в соответствии с указом президента", – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова отметила, что как ЦИК, так и уполномоченные органы в регионах свою работу строят, основываясь на том, что голосование пройдет в период с 17 по 19 сентября.

До этого издание URA.RU со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило о том, что власти рассматривают возможность переноса выборов на конец 2021 года или весну 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее Центризбирком направил российским регионам рекомендации по разделению процессов учебы и предстоящих выборов.

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