Матвиенко оценила состоявшиеся 8 сентября выборы в России

16:17
16:17
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала результаты выборов в РФ.
"Кампания прошла открыто, очень конкурентная практически во всех субъектах РФ. По итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования", – цитирует РИА Новости Матвиенко.
Она отметила, что после прошедших выборов можно обсудить систему сбора подписей и муниципальный фильтр, возможны изменения в законе.
Единый день голосования прошел 8 сентября. В столице выбирали депутатов Мосгордумы. Проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка составила 21,77 процента. Это сравнимо с результатами явки на выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда проголосовали 21,04 процента избирателей.
К настоящему моменту обработано почти 100 процентов бюллетеней. День выборов прошел без нарушений общественного порядка. На избирательных участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей. Работали и общественные наблюдатели, в том числе международные.
Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю". Мэр отметил, что дума стала политически разноплановой: в ней появились представители от партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Такое разнообразие, считает мэр, "будет на пользу городскому парламенту".
В столице впервые применили систему электронного голосования на основе технологии блокчейна. В онлайн-голосовании приняли участие жители экспериментальных избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,8%
Выборы прошли по всей стране. В 16 регионах выбирали губернаторов, в 13 – депутатов местного парламента, в четырех были довыборы в Госдуму. В сотнях городов жители определялись с мэрами. В большинстве регионов подсчет голосов уже завершили. В некоторых процесс еще идет, однако уже ясно, кто стал лидером голосования. Кресло главы Санкт-Петербурга за Александром Бегловым – он набрал почти 65 процентов голосов. Самый высокий результат среди действующих руководителей регионов получил губернатор Забайкальского края Александр Осипов – более 89 процентов.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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