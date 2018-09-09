ЦИК высоко оценил call-центр столичных избирательных комиссий

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ высоко оценили call-центр, который создали в столице для связи избирательных комиссий с целью выяснения дополнительной информации по голосующим. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Такая связь внутри Москвы была обеспечена, и почти 4 тысячи участков могли в течение минуты и секунд наладить связь и задать вопросы по избирателям. Москва придумала в последние дни еще один замечательный проект, который мог бы быть использован", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Явка избирателей на выборах мэра Москвы на 20:00 составила 27,54%. Это около двух миллионов избирателей. Явка на "дачных" участках превысила 60%.

Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской.

Ранее сообщалось, что зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в столице. По их словам, опыт московских выборов достоин того, чтобы его перенять. Удалений наблюдателей с избирательных участков на выборах мэра Москвы не было.

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