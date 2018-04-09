Медведев назвал протекционизмом новые санкции США

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции США неприемлемым протекционизмом.
"Пятничные санкции в отношении нашей страны – это еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в санкционную обложку. Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права", – заявил премьер-министр, передает ТАСС.
По его словам, с помощью санкций США пытаются решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи.
"Есть политическая обложка, а все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, не должны заслонять экономической сути", – добавил Медведев.
Он пояснил, что Вашингтон продвигает свои коммерческие интересы по всему миру вопреки действующим торговым правилам. Таким образом США мешают успешной работе российских компаний на глобальных рынках.
Медведев поручил правительству проработать эффективные ответные меры, а также подготовить предложения по поддержке российского бизнеса, попавшего под ограничения. Ранее о готовности правительства помогать компаниям сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
6 апреля Вашингтон расширил санкции в отношении России, внеся в санкционный список 38 бизнесменов, официальных лиц и компаний. В перечень попали агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.
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