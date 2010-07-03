В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о "культурной оккупации"

Вместо решения реальных проблем Украина продолжает "оголтелую спекуляцию" на темах языка и религии. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна "освободилась от культурной оккупации".
"За последние пять лет украинская власть не освободилась от "культурной оккупации", а утратила связь с реальностью, здравым смыслом и своим народом. Украина теряет свое население, экономику, но вместо решения данных проблем продолжает оголтелую спекуляцию на темах языка и религии", – сказал он в беседе с RT.
Между тем, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает, что политика украинского государства в отношении русского языка "встряхнула общество".
"В этой связи чем-то гордиться совершенно неприлично. Но Порошенко делает это в предвыборной риторике для того, чтобы приписать себе сомнительные достижения, включая предоставление томоса и ликвидацию русского языка", – добавил он.
Ранее Порошенко заявил, что Украина за последние пять лет освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял надежное место в жизни граждан.
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