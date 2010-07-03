Используемые на выборах в МГД технологии оценили европейские эксперты

11:36
11:36
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в столичный парламент позволяет сделать процесс голосования еще более прозрачным, заявил испанский эксперт в избирательных практиках Педро Моуриньо.
"Применение КОИБ для подсчета бюллетеней позволяет избежать человеческого фактора и сделать процедуру более прозрачной", – сказал приводит слова Моуриньо Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что за последние девять лет выборы стали более продвинутыми с точки зрения технологий.
Итальянский эксперт Альберто Бьянко, в свою очередь, выразил мнение, что использование КОИБ упрощает процедуру голосования.
"В Италии мы придерживаемся традиционной формы выборов: обычные бумажные бюллетени складываем в простые урны и потом ведем их подсчет вручную. И по сравнению с Россией этот процесс занимает намного больше времени и человеческого труда", – сказал он.
В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.
На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: