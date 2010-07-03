Используемые на выборах в МГД технологии оценили европейские эксперты

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в столичный парламент позволяет сделать процесс голосования еще более прозрачным, заявил испанский эксперт в избирательных практиках Педро Моуриньо.

"Применение КОИБ для подсчета бюллетеней позволяет избежать человеческого фактора и сделать процедуру более прозрачной", – сказал приводит слова Моуриньо Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что за последние девять лет выборы стали более продвинутыми с точки зрения технологий.

Итальянский эксперт Альберто Бьянко, в свою очередь, выразил мнение, что использование КОИБ упрощает процедуру голосования.

"В Италии мы придерживаемся традиционной формы выборов: обычные бумажные бюллетени складываем в простые урны и потом ведем их подсчет вручную. И по сравнению с Россией этот процесс занимает намного больше времени и человеческого труда", – сказал он.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

