Путин и Меркель обсудили деятельность иностранных СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив с ней деятельность иностранных СМИ и неправительственных организаций в двух государствах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Эти вопросы лидеры стран обсудили по инициативе Владимира Путина.
В марте состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.
В ходе беседы они обсудили ситуацию на востоке Украины. Путин выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе.
В разговоре президент РФ подчеркнул, что Россия готова восстанавливать взаимодействие с Евросоюзом. Особое внимание Путин уделил вопросу о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" в ЕС.
Путин в ходе беседы также отметил важность не допустить внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Кроме того, главы государств поддержали реализацию иранской ядерной сделки.
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