Путин и Меркель обсудили деятельность иностранных СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив с ней деятельность иностранных СМИ и неправительственных организаций в двух государствах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Эти вопросы лидеры стран обсудили по инициативе Владимира Путина.

В марте состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

В ходе беседы они обсудили ситуацию на востоке Украины. Путин выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе.

В разговоре президент РФ подчеркнул, что Россия готова восстанавливать взаимодействие с Евросоюзом. Особое внимание Путин уделил вопросу о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" в ЕС.

Путин в ходе беседы также отметил важность не допустить внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Кроме того, главы государств поддержали реализацию иранской ядерной сделки.