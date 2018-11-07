Эксперт объяснил, что означают для Трампа результаты выборов в Конгресс

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Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал итоги голосования в Конгресс США. По предварительным данным, Республиканская партия вновь обеспечила себе контроль в Сенате, но уступила демократам большинство в Палате представителей.

"Итоги сверхтипичны. Примерно в 26-28 случаях на протяжении 100 лет или более в американской истории на промежуточных выборах на первом сроке президента (если его партия находилась в большинстве в нижней палате) теряло большинство в пользу противоположной партии, находящейся в оппозиции. Обе политические силы будут заявлять о случившемся как о своей победе", – заявил Бышок в интервью RT.

Политолог считает, что новая конфигурация еще больше затруднит работу президента США Дональда Трампа. "Даже, когда и там, и там республиканцы были в большинстве, не все проходило гладко", – отметил Бышок.

Эксперт уверен, что к импичменту Трампа не приведет даже демократическое большинство в обеих палатах. "Импичмент – история, о которой гораздо больше говорили, чем по факту она проходила. Проблема демократов – это не Трамп, а отсутствие харизматичного лидера в самой партии", – заключил Бышок.

6 ноября в США прошли выборы в Конгресс, на которых избирали Палату представителей и 33 сенаторов из 100. Трамп назвал предварительные итоги голосования потрясающим успехом, хотя на выборах 2016 года его партия получила большинство в обеих палатах Конгресса.