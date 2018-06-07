Париж выдвинул Вашингтону условие для подписания совместного заявления по итогам G7

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Париж предупредил Вашингтон, что может отказаться подписывать совместное заявление по итогам G7.

Как сообщает "Газета.ру", это связано с позицией французского лидера Эммануэля Макрона.

По его мнению, перед тем, как подписать документ, следует достичь договоренностей по поводу американских пошлин на алюминий и сталь из Европейского союза, а также Парижского соглашения по климату и иранской сделки.

Ранее американские сенаторы предложили рассмотреть законность решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий.

Вашингтон ввел сбор на импорт стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран с 1 июня.