Захарова прокомментировала слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватным запрет на работу российских СМИ в странах Европы.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, что, ограничивая работу российских СМИ в европейском пространстве, Европа защищает свободу слова, а не нападает на нее. Вдобавок к этому он призвал усилить действия в данном направлении.

"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее глава европейской дипломатии сообщил о поддержке Европой СМИ, объявленных в России иноагентами. Он подчеркнул, что Европа всячески поддерживает СМИ, продвигающие защиту прав человека и гражданского общества.

При этом, говоря более подробно о методах поддержки СМИ, Боррель заявил, что упоминание их может "оказать дурную услугу". Однако дипломат в очередной раз отметил практическую поддержку журналистской деятельности.



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