Кадыров заявил, что СВО завершится до конца года

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Специальная военная операция на Украине завершится до конца года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Чеченский лидер пояснил, что Европа признает неправильность своих действий, а Запад встанет на колени.

"И, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", – ответил Кадыров на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами.

Ранее глава Чечни назвал неуместными заявления различных экспертов, пытающихся навязать российской специальной военной операции на Украине статус мирового конфликта.

По его словам, весь мир "не сошелся на НАТО и кучке стран", которые входят в этот военный блок, а многие крупные государства, включая Китай и Индию, сохраняют нейтралитет относительно украинского конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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