Кадыров опроверг слухи о пребывании на Мальдивах

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах. Соответствующее видео со своим пресс-секретарем Ильманом Вахидовым он опубликовал в телеграм-канале.

"Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека", – заявил Кадыров.

Вместе с тем глава республики добавил, что его резиденция и есть Мальдивы. Он попросил оставить его в покое и сообщил, что работает.

В свою очередь, Вахидов заявил, что публикующиеся в Сети материалы с Кадыровым давно устарели. Вдобавок к этому Кадыров назвал болтунами распространяющих подобную информацию.

С 12 января у Кадырова начался отпуск. Однако, несмотря на это, в его соцсетях продолжают появляться фотографии с совещаний.

Ранее Кадырова предложили наделить титулом "отец народа". С инициативой выступила группа чеченских депутатов во главе со спикером Магомедом Даудовым. Они предложили закрепить титул на уровне Конституции, внеся в документ соответствующие поправки.



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