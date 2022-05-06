Citibank США согласился открыть счет генконсульству РФ в Нью-Йорке – и.о. генконсула

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Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке, сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

"Сейчас мы восстанавливаем чеки. Формально банк нам открыл счет, мы проверили, он действительно работает", – приводит его слова ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном. Он также подтвердил, что Bank of America закрыл счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке.

Позже генконсул РФ в Хьюстоне (США) Александр Захаров сообщил об угрозах в адрес Генконсульства страны. При этом он подчеркнул, что Генконсульство работает в штатном режиме, несмотря на блокировку банковских счетов и психологическое давление. Однако конкретные действия Захаров не назвал.