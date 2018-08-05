В США назвали Иран крупнейшим спонсором терроризма

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран является крупнейшим в мире спонсором терроризма, а Вашингтон пытается положить конец таким действиям Тегерана.

"Исламская Республика Иран, правительство которой контролируется шиитами, очень плохо относится к своему народу, и это привело к террору. Они являются крупнейшей страной-спонсором терроризма в мире. И это то, что Америка пытается заставить Иран прекратить делать", – цитирует Помпео ТАСС.

По его словам, правительство США ждет, когда Иран поменяет "свое поведение".

Ранее заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что США должны вернуться к ядерной сделке, чтобы переговоры Вашингтона и Тегерана возобновились. По словам Абуталеби, чтобы диалог стал решением споров, нужно уважать нацию Ирана, сократить боевые действия и вернуться в ядерную сделку.