Тегеран назвал условие возвращения к переговорам с США

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США должны вернуться к ядерной сделке, чтобы переговоры Вашингтона и Тегерана возобновились. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби, передает РИА Новости.

По словам Абуталеби, чтобы диалог стал решением споров, нужно уважать нацию Ирана, сократить боевые действия и вернуться в ядерную сделку.

Ранее Вашингтон пригрозил ввести санкции против России и любой европейской страны в случае покупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Ограничение экспорта нефти из Ирана – одна из санкций, восстановленных президентом США Дональдом Трампом после выхода из соглашения по ядерной программе.

Председатель европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что ЕС не откажется от ядерной сделки с Ираном. По его словам, она представляет благо для всего мирового сообщества.