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Политика

15:37

Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции России

политика за рубежом

Фото: TASS/Zuma

Стратегия изоляции России не дала Европе ожидаемых результатов, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Он назвал Россию крупным партнером с военной силой и экономической мощностью. "Поэтому ставить РФ в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат заметил, что попытки изолировать Россию привели к снижению эффективности переговоров в "нормандском формате". Он также рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед дипломатами задачу восстановить контакт с Москвой, чтобы оживить этот формат переговоров.

Саммит "нормандской четверки", прошедший в декабре прошлого года, стал первым за три года. На нем присутствовали Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский.

Путин прокомментировал прошедшие переговоры в "нормандском формате". В частности, президент РФ назвал очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

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