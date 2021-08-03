В ФСБ рассказали, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул

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Эстонский консул Март Лятте, который был задержан 6 июля и позже выслан, пытался заполучить через гражданина РФ сведения о планах России в Арктическом регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что сам Лятте осознавал, что документы, которые вызвали его интерес, носят закрытый характер.

Дипломата задержали с поличным 6 июля в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера. В ФСБ подчеркнули, что данная деятельность имеет враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника.

Позже российская сторона объявила консула Эстонии персоной нон грата, потребовав от него покинуть страну в течение 48 часов.

