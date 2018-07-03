Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в мэры Свиридова

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Четырех доверенных лиц кандидата в мэры столицы Ильи Свиридова зарегистрировала Московская городская избирательная комиссия, сообщает Агентство "Москва".

Уполномоченными Свиридова по финансовым вопросам назначены Татьяна Бушкова и Наталья Голенцева.

Свиридов – кандидат от "Справедливой России", является главой муниципального округа Таганский. В 2016 году он баллотировался в качестве кандидата в депутаты Госдумы в Тушинском одномандатном округе Москвы.

Ранее сообщалось, что Свиридов передал в избирком подписи, необходимые для регистрации его в качестве кандидата на пост столичного градоначальника. С 6 июня он собрал 112 подписей депутатов для "муниципального фильтра" в 112 муниципальных образованиях.

Выборы главы города назначены на 9 сентября, в столице голосование продлится до 22:00.