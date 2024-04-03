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03 апреля, 17:10

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Бразилия отказалась поставлять по просьбе Запада боеприпасы Киеву – Bloomberg

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Украине

Фото: 123RF/dabldy

Бразильская сторона решила отказаться от оказания военной помощи Киеву, поставляя боеприпасы Украине по просьбе западных стран. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на чиновников Европы и Бразилии.

27 февраля Эммануэль Макрон посетил бразильскую территории для встречи с президентом Луисом Инасиу Лула да Силва. В СМИ писали, что французский лидер был намерен обсудить с коллегой изменение климата и борьбу с бедностью.

Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос о поездке Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии в ноябре 2024 года, пока не обсуждался.

Так он прокомментировал слова Макрона, который заявил, что приглашение президента РФ на саммит следует обсудить с другими участниками "Большой двадцатки".

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