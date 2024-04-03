Постпредство РФ осудило атаку на консульство Ирана в Дамаске в СБ ООН

Фото: SANA via AP

Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления СБ с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом в своем телеграм-канале заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"К сожалению, у секретариата ООН не нашлось ни слов осуждения, ни прямых оценок. Как всегда, у ООН есть нарушения суверенитета и есть "другое". Второе припасено для "неудобных" для Запада стран", – написал он.

Полянский уточнил, что проект заявления для прессы был распространен российской стороной по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.

"Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом", – уточнил он.

Об атаке по зданию на юго-западе Дамаска стало известно 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля уточнили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции, элитного подразделения военных сил Ирана.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал осудить израильскую атаку. По оценкам экспертов, авиаудар может привести к масштабной войне в регионе.

