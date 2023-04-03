Россия получила от Запада 15 отказов на запросы о правовой помощи с начала года – ГП РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия с начала текущего года получила от западных стран 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что 12 из 15 отказов были предъявлены по политическим мотивам (10 отказов из Швейцарии и по одному из Латвии и Лихтенштейна).

В частности, согласно данным Генпрокуратуры РФ, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило российскую сторону о своих сомнениях касательно того, что Россия будет придерживаться гарантий и прочих международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью.

В Генпрокуратуре Латвии, в свою очередь, сообщили, что не видят возможности приступить к проведению процессуальных действий из-за сложившейся международной обстановки.

В Лихтенштейн же был направлен запрос о помощи по уголовному делу о хищении имущества у Пробизнесбанка. Представители страны заявили, что их отказ был обусловлен выводами Княжеского земельного суда об уголовном преследовании фигурантов дела по политическим мотивам.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна и направила его для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы.

До этого надзорное ведомство признало нежелательной деятельность неправительственной организации "Свободный университет". Университет находится в Латвии и был основан в том числе гражданами России, которые были признаны иностранными агентами, подчеркнули в Генпрокуратуре.

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