РФ обеспокоена наличием тайных тюрем в подконтрольной Киеву части Донбасса – Лукашевич

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Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что Россия обеспокоена существованием секретных тюрем с практикой произвольного содержания под стражей на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба постпредства на своей официальной странице в "Твиттере".

"Обеспокоены существованием тайных тюрем на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, где была распространена практика произвольного содержания под стражей. Это подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в своем докладе выделила некоторые правонарушения представителей украинских правоохранителей в отношении участников конфликта в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Сообщается, что в ряде ситуаций их признательные показания, данные в ходе допроса украинским силовикам, были собраны под давлением. Нередко представителей республик задерживали без постановления суда.

Ранее сообщалось, что российским дипломатам пока не удалось добиться результатов в вопросе возвращения россиян из тюрем США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, многие российские граждане находятся в американских тюрьмах незаконно, а также испытывают на себе давление.