Москвичей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

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В транспортном комплексе Москвы предупредили об ухудшении ситуации на столичных дорогах из-за непогоды 22-23 ноября. Возможен рост числа ДТП.

Возможно ухудшение видимости на дорогах, водителям рекомендуется по возможности пересесть на общественный транспорт, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Городской транспорт подготовился к неблагоприятной погоде. Московский метрополитен, Мосгортранс и ЦППК продолжают работать в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, погода начнет портиться вечером 22 ноября. Ожидается понижение температуры до –5... –7 градусов. Возможен снег и образование гололедицы, а порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

В связи со снегом, гололедицей и резким понижением температуры в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.