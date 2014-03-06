Поезда "Сапсан" будут следовать в Петербург по измененному расписанию

Расписание движения скоростных поездов "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург–Москва частично изменится из-за проведения ремонтных работ на полигоне Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД.

Уточняется, что движение с 11 по 29 апреля будет осуществлять по новому графику в связи со стройкой на полигоне Октябрьской железной дороги.

Так, поезда отправлением из Санкт-Петербурга в 06.45, 07.00, 19.25 и 19.45 будут приходить в Москву на 10 минут позже. "Сапсан" отправление в 13.30 прибудет с пятиминутным опозданием, а пассажиры поезда, отходящего в 15.00 приедут в столицу на 8 минут позже.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.