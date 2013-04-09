09 апреля 2013, 12:02Новости читателей
Жители района Сабурово жалуются на световую рекламу
По их словам, конструкция светится и в ночное время суток, что мешает жителям ближайших домов.
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