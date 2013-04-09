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09 апреля 2013, 12:02

Новости читателей

Жители района Сабурово жалуются на световую рекламу

Читатели M24.ru жалуются на яркую световую конструкцию с названием района Сабурово.

По их словам, конструкция светится и в ночное время суток, что мешает жителям ближайших домов.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

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