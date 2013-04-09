Жители района Сабурово жалуются на световую рекламу

Читатели M24.ru жалуются на яркую световую конструкцию с названием района Сабурово.

По их словам, конструкция светится и в ночное время суток, что мешает жителям ближайших домов.

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