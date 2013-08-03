Россиянка выиграла золото ЧМ в плавании на 200 метров брассом

Российская спортсменка Юлия Ефимова выиграла золотую медаль Чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 200 метров брассом.

В финале она показала время 2 минуты 19,41 секунды, второе место заняла датчанка Рикке Педерсен, тройку лидеров замкнула американка Мика Лоуренс, уточняет РИА Новости.

Ефимова принесла сборной нашей страны первую золотую медаль на ЧМ в плавании.

Добавим, Чемпионат мира по водным видам спорта в Барселоне завершится 4 августа.