Брат и сестра, убившие пенсионерку, приговорены к тюремному заключению

Московский городской суд приговорил 26-летнего Рустама Кулназарова и его сестру 23-летнюю Айгул Кулназарову, ограбивших и убивших пенсионерку, к 15 и 12 годам лишения свободы соответственно.

В отношении задержанных расследовалось уголовное дело по статье "Убийство" и "Разбой". Отбывать наказание преступники будут в колонии общего режима., сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отбывать наказание преступники будут в колонии общего режима.

Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года, когда брат и сестра нагрянули в квартиру бабушки своих знакомых. Молодые люди попросили у старушки денег в долг, а когда та отказалась, Кулназаров несколько раз ударил ее ножом в грудь.

Затем жертве перерезали горло. Преступники украли у женщины 1650 рублей, которые потратили на дорогу в Тульскую область, где они и проживали.