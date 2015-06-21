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21 июня 2015, 20:35

Улицы в центре Москвы с гаражами под продажу

парковки автомобили народные гаражи машино-места

Подземные парковки и "народные гаражи":

1. ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1 (134 машино-места);

2. Хилков пер., д. 5 (10 машино-мест);

3. ул. 3-я Фрунзенская, д. 19 (31 машино-место);

4. Басманный пер., д. 9 (20 машино-мест);

5. ул.Госпитальный Вал, д. 5, стр. 12 (1 машино-место);

6. 2-й Зачатьевский пер., д. 11/17 (11 машино-мест);

7. ул. Бахрушина, д. 13 (17 машино-мест);

8. Путейский туп., д. 6, стр. 1 (11 машино-мест);

9. Переяславская Б. ул, д. 52, стр. 1 (48 машино-мест);

10. Даев пер., дом 33 (1 машино-место);

11. Госпитальный Вал ул, д. 5, стр.8 (21 машино-место);

12. Подвойского ул., д. 5-19, соор.1 (319 машино-мест);

13. Большой Демидовский переулок д.9 (11 машино-мест);

14. Сретенка ул, д.9 (4 машино-места);

15. Фрунзенская 3-я ул, д.4, стр.без номера (16 машино-мест);

16. Краснопрудная ул., д.3, стр.3 (9 машино-мест);

17. Международная ул., д.21 (129 машино-мест);

18. Международная ул., д.23 (77 машино-мест);

19. Международная ул., д.27 (257 машино-мест);

20. Докучаев пер., д.19 (48 машино-мест);

21. Проспект Мира, д.108 (17 машино-мест).


Отдельно стоящие гаражи:

1. Кривоколенный пер, д. 9, стр. 3;

2. Басманный пер, д. 8, стр. 1;

3. Басманный пер, д. 8, стр. 2;

4.Басманный пер, д. 8, стр. 3;

5.Басманный пер, д. 8, стр. 4;

6. Басманный пер, д. 8, стр. 5;

7. Басманный пер, д. 8, стр. 6;

8. Басманный пер, д. 8, стр. 7;

9. Басманный пер, д. 8, стр. 8;

10. Горлов туп, д. 14. стр. 3;

11. Колобовский 3-й пер, д. 8. стр. 10;

12. Новослободская ул, д. 52, стр. 15;

13. Новослободская ул, д. 54, стр. 4;

14. Новослободская ул, д. 62, стр. 10;

15. Голиковский пер, д. 14/11, стр. 2;

16. Достоевского ул, д.19/15, стр.2;

17. Каретный М. пер, д. 9, стр. 3;

18. Козловский М. пер, д.6, стр.3;

19. Конюшковская ул, д. 28, стр. 2;

20. ул. Миусская 1-я, д. 22, стр. 6;

21. Новослободская ул, д. 62, стр. 19;

22. Патриарший М. пер, д. 5. стр. 7;

23. Покровка ул, д. 42, стр. 13;

24. Потаповский пер, д. 6. стр. 3;

25. Георгиевский пер, д.3, стр.2;

26. Тверская ул, д. 8, стр. 3-3А;

27. Тверская ул, д. 8, стр. 9;

28. Трехпрудный пер, д. 6, стр. 2;

29. Грузинская Б. ул, д.32-34, стр.8;

30. ул. Лесная, д.22/24, стр.12;

31. Фридриха Энгельса ул, д. 64. стр. 4;

32. Чистопрудный бульв, д.15, стр.5;

33. Большой Левшинский пер, д.10, стр.4;

34. Тверская ул, д.19/31, стр.2;

35. Макаренко ул, д. 6, стр. 3;

36. Миусская 1-я ул, д.22, стр.5;

37. наб. Академика Туполева, д.9, стр.2;

38. Ольховская ул, д. 9, стр. 1;

39. Палиха ул, д.2 А, стр.2.

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