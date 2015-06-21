Улицы в центре Москвы с гаражами под продажу

21 июня 2015, 20:35
Подземные парковки и "народные гаражи":
1. ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1 (134 машино-места);
2. Хилков пер., д. 5 (10 машино-мест);
3. ул. 3-я Фрунзенская, д. 19 (31 машино-место);
4. Басманный пер., д. 9 (20 машино-мест);
5. ул.Госпитальный Вал, д. 5, стр. 12 (1 машино-место);
6. 2-й Зачатьевский пер., д. 11/17 (11 машино-мест);
7. ул. Бахрушина, д. 13 (17 машино-мест);
8. Путейский туп., д. 6, стр. 1 (11 машино-мест);
9. Переяславская Б. ул, д. 52, стр. 1 (48 машино-мест);
10. Даев пер., дом 33 (1 машино-место);
11. Госпитальный Вал ул, д. 5, стр.8 (21 машино-место);
12. Подвойского ул., д. 5-19, соор.1 (319 машино-мест);
13. Большой Демидовский переулок д.9 (11 машино-мест);
14. Сретенка ул, д.9 (4 машино-места);
15. Фрунзенская 3-я ул, д.4, стр.без номера (16 машино-мест);
16. Краснопрудная ул., д.3, стр.3 (9 машино-мест);
17. Международная ул., д.21 (129 машино-мест);
18. Международная ул., д.23 (77 машино-мест);
19. Международная ул., д.27 (257 машино-мест);
20. Докучаев пер., д.19 (48 машино-мест);
21. Проспект Мира, д.108 (17 машино-мест).
Отдельно стоящие гаражи:
1. Кривоколенный пер, д. 9, стр. 3;
2. Басманный пер, д. 8, стр. 1;
3. Басманный пер, д. 8, стр. 2;
4.Басманный пер, д. 8, стр. 3;
5.Басманный пер, д. 8, стр. 4;
6. Басманный пер, д. 8, стр. 5;
7. Басманный пер, д. 8, стр. 6;
8. Басманный пер, д. 8, стр. 7;
9. Басманный пер, д. 8, стр. 8;
10. Горлов туп, д. 14. стр. 3;
11. Колобовский 3-й пер, д. 8. стр. 10;
12. Новослободская ул, д. 52, стр. 15;
13. Новослободская ул, д. 54, стр. 4;
14. Новослободская ул, д. 62, стр. 10;
15. Голиковский пер, д. 14/11, стр. 2;
16. Достоевского ул, д.19/15, стр.2;
17. Каретный М. пер, д. 9, стр. 3;
18. Козловский М. пер, д.6, стр.3;
19. Конюшковская ул, д. 28, стр. 2;
20. ул. Миусская 1-я, д. 22, стр. 6;
21. Новослободская ул, д. 62, стр. 19;
22. Патриарший М. пер, д. 5. стр. 7;
23. Покровка ул, д. 42, стр. 13;
24. Потаповский пер, д. 6. стр. 3;
25. Георгиевский пер, д.3, стр.2;
26. Тверская ул, д. 8, стр. 3-3А;
27. Тверская ул, д. 8, стр. 9;
28. Трехпрудный пер, д. 6, стр. 2;
29. Грузинская Б. ул, д.32-34, стр.8;
30. ул. Лесная, д.22/24, стр.12;
31. Фридриха Энгельса ул, д. 64. стр. 4;
32. Чистопрудный бульв, д.15, стр.5;
33. Большой Левшинский пер, д.10, стр.4;
34. Тверская ул, д.19/31, стр.2;
35. Макаренко ул, д. 6, стр. 3;
36. Миусская 1-я ул, д.22, стр.5;
37. наб. Академика Туполева, д.9, стр.2;
38. Ольховская ул, д. 9, стр. 1;
39. Палиха ул, д.2 А, стр.2.
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