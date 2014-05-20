Список улиц в ЦАО, где изменится схема движения

Пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" опубликовала список улиц, на которых с 1 июня 2014 года изменится схема организации проезда.

Изменится разметка и появятся новые знаки на следующих улицах:

1. Улица Рождественка

2. Житная улица

3. Калужская площадь

4. Крымская площадь

5. Кудринская площадь

6. Площадь Курского вокзала

7. Павелецкая площадь

8. Садовая-Триумфальная улица

9. Таганская площадь

10. Пречистенская набережная

11. Новая площадь

12. Улица Большая Лубянка

13. Улица Малая Лубянка

14. Мясницкая улица

15. Театральный проезд

16. Улица Пречистенка

17. Большой Каретный переулок

18. Сретенский тупик

19. Улица Земляной Вал

20. Площадь Красные ворота

21. Лермонтовская площадь

22. Садово-Самотечная улица

23. Садовая Спасская улица

24. Садовая-Сухаревская улица

25. Садовая-Черногрязская улица

26. Самотечная площадь

27. Большая Сухаревская площадь

28. Малая Сухаревская площадь

29. Площадь Цезаря Куникова

30. Композиторская улица

31. Зубовская площадь

32. Зубовский бульвар

33. Новинский бульвар

34. Большая Садовая улица

35. Садовая-Каретная улица

36. Садовая-Кудринская улица

37. Смоленская площадь

38. Смоленский бульвар

39. Смоленская-Сенная площадь

40. Малая Бронная улица

41. Чистопрудный бульвар

42. Сретенский бульвар

43. Яузский бульвар

44. Страстной бульвар

45. Покровский бульвар

46. Трубная площадь

47. Соймоновский проезд

48. Нащокинский переулок

49. Филипповский переулок

50. Трехпрудный переулок

51. Улица Макаренко

52. Белгородский проезд

53. Сытинский тупик

54. Богоявленский переулок

55. Улица Маросейка

56. Малый Ордынский переулок

57. Софийская набережная

58. Якиманский переулок

59. Полянский переулок

60. Улица Большая Полянка

61. Новокузнецкая улица

62. Валовая улица

63. Улица Зацепский Вал

64. Улица Коровий Вал

65. Нижняя Краснохолмская улица

66. Серпуховская площадь

67. Улица Крымский Вал

68. Пречистенская набережная

69. Верхний таганский тупик

70. Хлыновский тупик

71. Улица Охотный ряд

72. Крестовоздвиженский переулок

73. Моховая улица

74. Фуркасовский переулок

75. Хрустальный переулок

76. Улица Кузнецкий Мост

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