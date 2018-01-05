Карту "Тройка" можно использовать для прохода на каток на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пройти на каток на ВДНХ можно при помощи транспортной карты "Тройка". Билет можно приложить к турникету на входе, цена спишется с баланса проездного. Предложение действует только при оплате по тарифу "Взрослый", посетителям понадобятся свои коньки.

""Тройка" сегодня – это ключ к городу. На нее можно записать все виды билетов для проезда на метро, МЦК и наземном транспорте, оплатить проезд в аэроэкспрессах, парковку в парке "Зарядье", билеты и абонементы на пригородные электропоезда. Также можно воспользоваться "Тройкой" для оплаты входного билета на входе в экспресс-павильон катка на ВДНХ, который работает в выходные и праздники", – цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Пластиковым проездным пользуются порядка 90 процентов пассажиров городского транспорта. В городе реализовано более 16,7 миллиона карт. Пополнять баланс карты можно в кассах, автоматах и через интернет, а также при помощи мобильного приложения "Метро Москвы".

Ранее сообщалось, что планируется запустить программу лояльности для владельцев карт "Тройка". Речь шла о системе бонусов, которые смогут накапливать пользователи. Реализовать скидки можно будет в кафе, ресторанах, кинотеатрах и интернет-магазинах.