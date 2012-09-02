Коммунальщики всю ночь убирали столицу после гуляний

Всю ночь коммунальщики убирали столицу после субботних праздничных гуляний, посвященных Дню города. В работах было задействовано в несколько раз больше техники, чем обычно. Например, влажной уборкой дорог занимались около 500 машин.

"Уборка проходила в течение всего дня, но не такая активная, чтобы не мешать горожанам отдыхать. Вечером, когда гулянья окончились, прошла активная уборка", - сообщил корреспонденту канала "Москва 24" заместитель руководителя дирекции единого заказчика ЦАО Имам Умалатов.

Ожидается, что в воскресенье коммунальщики также будут трудиться в усиленном режиме - празднование Дня города продолжается.

День города в Москве отмечается в первые выходные сентября. В этом году он приходится на 1 сентября. Масштабные праздничные мероприятия, посвященные 865-летию столицы, пройдут и в субботу, и в воскресенье. Также этом году Москва празднует два юбилея – 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 400-летие освобождения от польских интервентов народным ополчением.