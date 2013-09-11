Форма поиска по сайту

11 сентября 2013, 12:32

Город

Театральный фестиваль InOut в "Сокольниках!" посетили 30 тысяч человек

8 сентября в парке "Сокольники" прошел Театральный фестиваль InOut, который посетили около 30 тысяч человек.

На один день площади парка превратились в сценические пространства, а главным символом и декорацией фестиваля стала коробка. Люди-коробки встречали посетителей парка; по территории были разбросаны кубы, которые скрывали внутри себя необычных жителей.

Коробко-вело-мобили помогали с комфортом перемещаться участникам и гостям фестиваля. Стоит отметить, что на изготовление коробок ушло более 70 килограмм картона.

Утром и днем на фестивале проходили детские спектакли, а вечером и ночью — взрослые. Программа началась с арт-моба Андрея Бартенева, целью которого было разрисовать максимально креативно белые и желтые зонтики. В результате гости раскрасили 1200 зонтиков.

Также в рамках фестиваля прошел перфоманс "SVADьБА" и самые различные представления: от классического спектакля Александра Филиппенко до хип-хоперы "Копы в огне".

