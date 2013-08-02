Научиться запускать бумеранг можно на фестивале австралийской культуры

17 и 18 августа в парке "Сокольники" пройдет первый фестиваль австралийской культуры "Австралийская Одиссея", на котором будет построена роллер-змея и пройдут кулинарные шоу. Также в программе запланированы розыгрыш российско-австралийского кубка барбекю, множество мастер-классов, австралийский футбол и запуск бумерангов.

На мероприятии можно будет сводить ребенка на Тедди-пикник, увидеть шоу австралийских аборигенов, научиться рисовать, научиться танцевать в стиле кантри и даже купить сувенир из Австралии, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 22.00.