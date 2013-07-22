Памятник изобретателю телевидения Владимиру Зворыкину откроют в Москве

В парке у телецентра "Останкино" откроют памятник одному из изобретателей телевидения Владимиру Зворыкину. Торжественная церемония открытия памятника состоится 29 июля, в день 125-летия со дня рождения изобретателя.

В ней примут участие внучка Зворыкина Сандра Кнудсен, его биограф Фредерик Олесси, а также руководители профильных министерств и ведомств, телеканалов и Национальной ассоциации телерадиовещателей, передает "Интерфакс".

Владимир Зворыкин - русско-американский инженер, проживший полжизни в Америке, родился в 1888 году в Муроме. В 1912 году с отличием окончил Санкт-Петербургский технологический институт. Во время учебы участвовал в проведении первых опытов в области "дальновидения" и электроники под руководством профессора Бориса Розинга.