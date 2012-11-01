Известный футболист Максим Бузникин завершил карьеру

Известный российский футболист Максим Бузникин принял решение завершить спортивную карьеру. Спортсмен отметил, что хочет поправить здоровье и считает свое возвращение в большой футбол крайне маловероятным.

"В связи с тем, что собрался поправить свое здоровье, я решил прервать свою карьеру, и, если говорить совсем откровенно, скорее всего, закончить", - сообщил Бузникин агентству "Р-Спорт".

Бузникин шесть раз становился чемпионом России, выступая за "Спартак" и "Локомотив". Последний сезон форвард провел в составе клуба второго дивизиона "Локомотив-2".

Отметим, что нападающий призывался в сборную России, за которую провел восемь матчей и забил пять мячей.