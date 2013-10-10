10 октября 2013, 12:12Общество
В Жуковском началась "облава" на нелегальных мигрантов
Власти подмосковного Жуковского начали "облаву" на нелегальных мигрантов.
Как сообщает служба новостей города, глава администрации города Андрей Войтюк попросил правоохранительные органы в течение октября провести серию рейдов по общежитиям Жуковского.
"Заходим в общежитие и проверяем, кто живет, на каком основании и каким образом используется жилое помещение", - сказал чиновник.
По итогам рейда будет принято решение о мере воздействия для нелегалов.
