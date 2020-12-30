Москвичей предупредили об опасной погоде

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 1 января из-за гололеда. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Гололедно-изморосевое отложение. Период предупреждения – до 12:00 1 января", – следует из предупреждения метеоспециалистов.

До этого синоптики сообщили, что в столице установится потенциально опасная погода. Предупреждение о гололедице объявляли в городе до 00:00 31 декабря.

Помимо того, 30 декабря в Москве и Московской области действует предупреждение о гололедице и ветре с порывами до 15 метров в секунду.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков говорил, что городские службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.