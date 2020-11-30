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Общество

09:40

Врач рассказал, о чем свидетельствует сильное желание съесть шоколад

общество еда

Фото: depositphotos/bhofack2

Врач аллерголог – иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала заявил, что непреодолимое желание съесть шоколад может свидетельствовать о нехватке в организме каких-либо веществ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам эксперта, речь идет о веществах, обладающих антидепрессивным действием. Также сильное желание съесть шоколад может быть пищевой привычкой, уточнил специалист.

Также Бала заявил, что бывают ситуации, когда человек хочет увеличить свою мозговую активность, съев шоколадку. Это объясняется тем, что в ней содержится кофеин.

Ранее доктор медицинских наук Томас Берк из Нью-Йоркского университета включил шоколад в список продуктов, которые чаще других влияют на появление мигрени.

Также он отнес к таким продуктам кофеин, красное вино, глутамат натрия, мясную нарезку, подсластитель аспартам, выдержанный сыр и соленую пищу.

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