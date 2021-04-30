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Общество

19:18

Минтруд предлагает предприятиям пройти онлайн-опрос об инфобезопасности

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает организациям принять участие в опросе, который позволит определить потребности в кадрах в области информационной безопасности.

Опрос продлится до 15 мая текущего года. Он является частью федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Анкета находится по ссылке.

Ранее Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области международной информационной безопасности.

Указ направлен на продвижение российских подходов к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности и российских инициатив в этой сфере.

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