Россияне назвали самые запоминающиеся события месяца

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Россияне назвали президентские выборы на Украине (28%) самым запоминающимся событием последних четырех недель. К такому выводу пришли социологи, передает "Интерфакс".

Согласно исследованию, на втором месте в рейтинге событий месяца – пожар в соборе Парижской Богоматери. Возгорание в Нотр-Даме запомнилось 21% опрошенных. Также россиянам больше всего запомнились пожары в Забайкальском крае и в Хабаровской области.

Опрос был проведен в период с 18 по 23 апреля 2019 года среди 1,6 тысячи граждан страны старше 18 лет. В исследовании приняли участие жители 137 населенных пунктов 50 регионов РФ.

Ранее социологи заявили, что большинство россиян (86%) чувствуют себя счастливыми людьми.

По данным исследования ВЦИОМ, счастливыми россиян по-прежнему делает семья, при этом значимость данного фактора увеличивается. Для других залогом счастья являются здоровье и жизнь, дети, хорошая работа, хорошее материальное состояние, общая удовлетворенность жизнью, наличие жилищных условий и благополучие в личной жизни, чувство стабильности и спокойствия.

Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.